Quotidien, deuxième partie du 15 novembre 2021 avec Rémi Salomon, Catherine Hill et Mathieu Madénian

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 novembre 2021 : dans le 20h15 Express de Paul Gasnier, on débriefe le week-end des candidats à la présidentielle au Salon Made in France avec Sophie Dupont. En plateau, Yann Barthès fait le point sur la reprise de l’épidémie de Covid en Europe et en France avec Rémi Salomon et Catherine Hill. Il reçoit ensuite Mathieu Madénian à l’occasion de la diffusion de son téléfilm « Le furet » sur TF1 ce lundi soir. Pour finir l’émission en beauté, Willy Papa débriefe la tournée promo de Will Smith dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini fait sa fête au concours Miss France et Etienne Carbonnier nous emmène dans le Calvados pour non pas un, mais deux événements majeurs.