Quotidien, deuxième partie du 15 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 octobre. On parle voile à l’Assemblée et au Sénat avec Paul Larrouturou et en plateau Yann Barthès reçoit Elizabeth Revol, rescapée de l’ascension de l’Himalaya pour son livre « Vivre » et on revient sur le succès du film « Au nom de la terre » avec Guillaume Canet. Après la prise à parti d’une femme voilée au conseil régional de Bourgogne Franche Comté, le voile islamique fait de nouveau polémique en France. La classe politique est divisée, jusqu’au sein même du gouvernement où les déclarations se contredisent. On en parle avec Paul Larrouturou. En janvier 2018, Elizabeth Revol entreprend l’ascension de l’Himalaya avec son compagnon de cordée, Tomek Mackiewicz. Le 25 janvier, ils arrivent au sommet du Naga Parbat, surnommé « la montagne tueuse ». Elle redescendra le 28 janvier, seule. Plus d’un an après le drame, Elizabeth Revol raconte cette ascension dans « Vivre ». Elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Le film d’Edouard Bergeon « Au nom de la terre » cartonne dans les salles françaises. L’acteur Guillaume Canet y porte à l’écran le mal être du monde agricole, entre colère et désespoir dans un long-métrage saisissant. Dans son Petit Q, Willy Papa nous dresse le portrait du rappeur Alkpote, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Laura Felpin incarne un personnage clé dans l’affaire Dupont de Ligonnès et Étienne Carbonnier nous parle de son sport préféré.

