Quotidien, deuxième partie du 15 octobre 2021 avec Alain Bauer, Clément Viktorovitch et Tim Dup

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du vendredi 15 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la « Barnier Mania » chez Les Républicains. Fort d’un CV long comme le bras, l’ancien négociateur du Brexit pourrait bien créer la surprise lors du Congrès du parti le 4 décembre prochain. En plateau, Yann Barthès reçoit Clément Viktorovitch à l’occasion de la publication de son livre « Le pourvoir rhétorique » puis, en live et en interview, le chanteur Tim Dup venu nous parler de son dernier album, « La course folle ». Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour vous l’actualité de la semaine, sans bruit et notre Mondaine Clémence Majani s’invite au vernissage de l’exposition Jean Paul Gaultier à la Cinémathèque.