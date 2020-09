Quotidien, deuxième partie du 15 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

À retrouver dans la seconde partie du replay de Quotidien du 15 septembre : Azzeddine Ahmed-Chaouch fait le point sur les avancées du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher ; en plateau Yann Barthès reçoit la journaliste et militante féministe Lauren Bastide puis le trio d’humoristes Lolywood. Dans son Petit Q, Willy Papa nous donne des nouvelles du prince Harry et de Meghan Markle, Laurent Macabiès se scandalise de la vulgarité de Gérald Darmanin dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le retour de l’Amour est dans le pré.