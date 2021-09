Quotidien, deuxième partie du 15 septembre 2021 avec Camille Cottin

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 septembre 2021 : dans le 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les dernières déclarations de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre 2015 avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Il revient également sur la campagne de Xavier Bertrand avec Sophie Dupont et sur la situation en Afghanistan avec Wilson Fache. Enfin, Nikola Karabatic nous dévoile quelles seraient ses trois premières mesures s’il était élu président. En plateau, Yann Barthès reçoit la nouvelle étoile française d’Hollywood, l’actrice Camille Cottin. À l’affiche de « Stillwater », le dernier film de Tom McCarthy et bientôt à l’affiche de « House of Gucci » de Ridley Scott, Camille Cottin a séduit le cinéma américain. Enfin, Willy Papa nous parle de Nicki Minaj l’antivax dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte le lapsus d’Éric Zemmour dans son Morning Glory, Alison Wheeler s’éclate à la fête foraine de la démagogie et Étienne Carbonnier nous emmène au salon de la pop culture geek de Toulouse dans son Transpi.