Quotidien, deuxième partie du 15 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 15 septembre 2022 : Yann Barthès continue d’échanger avec la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak et reçoit ensuite Antoine Dole, le papa de la géniale « Mortelle Adèle », le plus gros succès de la BD de ces dernières années. Dans son Petit Q, Willy Papa brosse le portrait du Liban, pays d’où est originaire la nouvelle ministre de la Culture, Pablo Mira nous résume l’actualité en quatre minutes douche comprise, Clémence Abafour débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous fait découvrir la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier dans son Canap.