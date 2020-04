En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 16 avril 2020. Salhia Brakhlia décrypte les guerres d’influence à l’OMS et Paul Larrouturou nous emmène sur le tarmac de Roissy Charles de Gaulle pour assister à une des précieuses livraisons de masques FFP2. On s’entretien avec l’économiste Eric Heyer et on écoute la playlist de confinement de Zahia Dehar. Le chef Juan Arbelaez nous propose une nouvelle recette à faire chez soi, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confiné, Laurent Macabiès fait son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe Top Chef et Nora Hamzawi revient exceptionnellement pour répondre à toutes vos questions.