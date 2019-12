Quotidien, deuxième partie du 16 décembre 2019 avec Miss France 2020 et les journalistes de Mediapart

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 décembre 2019. On parle de la cagnotte des syndicats pour poursuivre la grève et, en plateau, Yann Barthes reçoit les journalistes de Médiapart Fabrice Arfi, Marine Turchi, Antton Rouget et Pascale Pascariello ainsi que la nouvelle Miss France 2020, Clémence Botino. Les syndicats sont décidés à tenir aussi longtemps que nécessaire pour que le gouvernement retire sa réforme des retraites. Pour y arriver, ils font appel aux dons pour remplir des cagnottes destinées à Rien qu’en 2019, Mediapart aura été à l’origine des révélations sur François de Rugy, la pollution au plomb après l’incendie de Notre-Dame, mais c’est aussi Mediapart qui a relayé le puissant témoignage d’Adèle Haenel et poursuivi l’enquête sur Alexandre Benalla et celle sur le financement lybien de la campagne de Nicolas Sarkozy. Bref, en 2019, Mediapart a encore une fois frappé très fort. Une partie de sa rédaction est sur le plateau de Quotidien : Fabrice Arfi, Marine Turchi, Pascale Pascariello et Antton Rouget. Clémence Botino est la nouvelle Miss France 2020. Samedi, la Miss Guadeloupe a été désignée par les Français pour devenir l’ambassadrice du pays et succéder à Vaimalama Chaves. Clémence Botino fait sa première télé sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa rend hommage à Anna Karine, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine.

