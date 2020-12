Quotidien, deuxième partie du 16 décembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 décembre 2020 : Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté au verdict du procès des attentats de janvier 2015. Après trois mois et demi d’audiences, le Palais de Justice de Paris a prononcé de lourdes peines de prison pour les accusés. En plateau, Yann Barthès reçoit le Commissaire européen Thierry Breton pour parler avec lui de son plan pour mettre les GAFAM au pas. Ensuite, Yann Barthès reçoit Hélène Mannarino et Jean-Paul Rouve à l’occasion de la diffusion ce mercredi de « Rétroscopie » sur TMC. Un documentaire hybride entre réalité et fiction, entre sérieux et humour. Dans son Petit Q, Willy Papa dit bye bye à Mélania Trump qui quittera bientôt la Maison Blanche, Laurent Macabiès salue le roi de la Com’, Jean Castex, dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier a regardé très attentivement le dernier Secrets d’Histoire avec Stéphane Bern.