Quotidien, deuxième partie du 16 décembre 2021 avec Baptiste Lecaplain

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 16 décembre 2021 : dans le 20h15 Express, Valentine Watrin rencontre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour évoquer avec lui les lacérations de tentes de migrants à Calais. Paul Gasnier rencontre Mattéo, le Tik Tokeur politique que le mouvement de la Primaire populaire a appelé à l’aide pour tenter de convaincre les candidats de gauche de s’unir. Enfin, Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur le procès des attentats de Paris qui s’intéresse en ce moment à l’histoire des frères Clain. En plateau, on parle des sondages avec ceux qui les font : Christelle Craplet de BVA Opinion, Céline Bracq d’Odoxa et Jean-Daniel Lévy d’Harris Interactive France. Yann Barthès reçoit ensuite Baptiste Lecaplain à l’occasion de son nouveau spectacle, « Voir les gens ». Dans son Petit Q, Willy Papa fête Noël avec les people, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous donne des idées cadeaux dans son Canap.