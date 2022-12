Quotidien, deuxième partie du 16 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 16 décembre 2022 : Paul Gasnier consacre son 20h15 Express aux interventions des pompiers de Kherson, au sud de l’Ukraine, face aux bombardements russes. Yann Barthès reçoit la grande diplomate Sylvie Bermann. Elle présente son livre “Madame l’Ambassadeur” qui retrace son parcours de diplomate à travers le monde pendant plus de quarante ans. Le chanteur et ancien membre du groupe Thérapie Taxi, Zaoui est en live sur le plateau de Quotidien et dévoile son premier EP “Mauvais démons”. Enfin, Jenna Castetbon rembobine l’actualité de la semaine en silence.