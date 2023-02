Quotidien, deuxième partie du 16 février 2023

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 16 février 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la destruction du pont reliant Irpin à Kiev en mars dernier. Le journaliste Pierre Polard est sur place près d’un an plus tard. Il débriefe également la manifestation à Albi menée par Philippe Martinez et Laurent Berger contre la réforme des retraites. Sophie Dupont a suivi la présentation de la motion de censure déposée par Marine Le Pen pour piéger les députés de la NUPES. Yann Barthès reçoit les sœurs ukrainiennes Olga et Sasha qui tiennent un journal de bord dans “M, le magazine du Monde”, depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour finir, Willy Papa revient sur la récente disparition de la grande actrice américaine des années 1960-1970, Raquel Welch.