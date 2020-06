Quotidien, deuxième partie du 16 juin 2020 avec Louis Chedid et Manu Payet

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 juin 2020. Paul Larrouturou revient sur la technique dite de la « clé d’étranglement » utilisée par les forces de l’ordre et vivement critiquée par les associations de lutte contre les violences policières. En plateau, Yann Barthès reçoit Louis Chedid et Manu Payet, nouvel animateur de la matinale de Virgin Radio. Il y a une semaine, Christophe Castaner avait annoncé la fin de la technique dite de la « clé d’étranglement » utilisée par les forces de l’ordre et vivement critiquée par les associations de lutte contre les violences policières. Moins de huit jours plus tard, le gouvernement recule : faute de mieux, la clé d’étranglement est maintenue. Avec « Tout ce qu’on veut dans la vie », Louis Chedid signe un album positif et anti-dépressif. Une vraie bouffée d’air frais très attendue. Louis Chedid est sur le plateau de Quotidien. A la rentrée, Manu Payet revient à ses premiers amours : la radio. L’acteur et humoriste reprend la case laissée vide par Camille Combal sur la tranche 7h/9h de Virgin Radio. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe 4 mariages pour une lune de miel et, puisqu’on est mardi, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais.