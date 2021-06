Quotidien, deuxième partie du 16 juin 2021 avec Camille Combal et Jacques Dallest

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 juin 2021 : Emmanuel Macron vient de décorer son potentiel futur rival, Édouard Philippe, de la Grand-Croix de la Légion d’honneur. Paul Larrouturou a retrouvé l’ancien Premier ministre quelques heures après la cérémonie. En plateau, Yann Barthès reçoit Jacques Dallest, procureur général de la Cour d’appel de Grenoble et spécialiste des « cold cases », ces affaires de meurtres ou de disparitions non élucidées après parfois plusieurs dizaines d’années. Il discute ensuite avec l’homme qu’on voit partout sur TF1 : l’animateur Camille Combal, à l’occasion du lancement de plusieurs de ses nouveaux programmes. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond à toutes les questions que l’on se pose et Étienne Carbonnier débriefe le match Allemagne-France.