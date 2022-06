Quotidien, deuxième partie du 16 juin 2022 avec Agathe Lambret, Louis Hausalter et Mathias Vicherat

Au programme de Quotidien seconde partie du jeudi 16 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la journée d’Emmanuel Macron en visite à Kiev vue par les Ukrainiens sur place. En plateau, Yann Barthès démêle les fils de la Macronie avec les journalistes Agathe Lambret et Louis Hausalter et fête les 150 ans de Sciences Po avec Mathias Vicherat. Dans son Petit Q, Willy Papa nous explique pourquoi les influenceurs des cryptomonnaie sont en panique, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier nous fait vivre le dîner en blanc de Paris dans son Transpi.