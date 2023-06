Quotidien, deuxième partie du 16 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 15 juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse aux soldats ukrainiens qui se préparent pour la contre-offensive et au bilan de Yaël Braun-Pivet après un an à l’Assemblée nationale. Selah Sue est en live sur le plateau de Quotidien avec “When it all falls down”. Fary est sur le plateau de Quotidien pour son spectacle “Aime-moi si tu peux”. Selah Sue est sur le plateau de Quotidien pour son nouvel album “Persona”. Enfin, on résume l’actualité de la semaine en silence.