Quotidien, deuxième partie du 16 mars 2020 avec les docteurs Philippe Juvin et Rémi Salomon

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 mars 2020. On écoute l’allocution d’Emmanuel Macron et on la débriefe avec les docteurs Philippe Juvin et Rémi Salomon, tandis que Paul Gasnier fait le point sur la situation au Royaume-Uni. Rémi Salomon est président de la Commission médicale d’établissement de l’AP-HP, le regroupement des hôpitaux parisiens. Philippe Juvin est professeur de médecine et chef du service des urgences de l’hôpital Pompidou, à Paris. Avec eux, sur le plateau de Quotidien, on analyse la situation de l’épidémie de Coronavirus en France après l’allocution d’Emmanuel Macron. Alors que l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France se confine, un pays ne fait rien comme les autres : le Royaume-Uni. Alors que le pays compte déjà 35 morts, le Premier ministre Boris Johnson a décidé d’appliquer une stratégie hallucinante : jouer la carte de « l’immunité collective ». Autrement dit, Boris Johnson espère que, si une grande partie de la population est infectée, elle développera une résistance immunitaire qui permettra de bloquer la propagation du virus. On en parle avec Paul Gasnier. Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse aux late show américains, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier détend un peu l’atmosphère avec son débrief de Koh Lanta.