Quotidien, deuxième partie du 16 novembre 2020

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 novembre 2020 : on retrouve Laura Geisswiller à Washington après les manifestations pro-Trump du week-end et, en plateau, on reçoit le médecin Michel Cymès pour parler de l’épidémie de coronavirus, puis le chercheur Antoine Bristielle de la fondation Jean Jaurès pour parler complotisme et anti-vaccin. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les People Choice Awards, Alison Wheeler fait son quickie de l’actu, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène à Koh Lanta.