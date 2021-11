Quotidien, deuxième partie du 16 novembre 2021 avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel et Andreï Vaitovich

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 16 novembre 2021 : le 20h15 Express de Paul Gasnier nous emmène au Conseil de Paris, transformé en arène politique entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Il nous parle également des ultimes tractations de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. En plateau, on débriefe la situation entre la Pologne et le Belarus avec le journaliste Andreï Vaitovich et on parle cinéma avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel pour « De son vivant ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des MTV Europe Music Awards, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ et Étienne Carbonnier plonge sous les jupons de l’Histoire dans son Canap.