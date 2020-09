Quotidien, deuxième partie du 16 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 16 septembre : la multiplication des clusters dans les facs vue par Paul Gasnier. En plateau, Yann Barthès reçoit Jean-Pierre Pernaut après l’annonce de son départ du JT de 13h ainsi que la chanteuse Louane pour la sortie de son nouvel album, « Joie de vivre ». Ce soir, Willy Papa et Etienne Carbonnier présentent un Petit Q et un Canap spécial Jean-Pierre Pernaut et Alison Wheeler répond à toutes vos questions sur QFMTV.