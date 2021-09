Quotidien, deuxième partie du 16 septembre 2021 avec Sophie Marceau et François Ozon

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 16 septembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la septième journée du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il revient également sur ces jeunes militants qui font tout pour convaincre Christiane Taubira de se présenter en 2022. On retrouve aussi Abda Sall à bord de l’Océan Viking, le bateau de SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants perdus en mer. Pour finir, on écoute les propositions du DJ Kiddy Smile dans « Tous candidats ». En plateau, Yann Barthès reçoit Sophie Marceau et François Ozon pour le film « Tout s’est bien passé », adapté du livre autobiographique d’Emmanuelle Bernheim. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les MTV Music Awards 2021, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco raconte sa vie d’Influencé et Etienne Carbonnier challenge Laurent Romejko.