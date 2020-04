En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité de Quotidien du 17 avril 2020. Lilia Hassaine s’interroge sur la possibilité d’être réinfecté par le Covid-19, Paul Gasnier va en Seine-Saint-Denis, département durement touché par le Coronavirus et on s’entretient avec la chroniqueuse de France Inter Maïa Mazaurette. Comme tous les vendredis, Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et, exceptionnellement, Etienne Carbonnier nous offre un Transpi spécial week-end. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et le chef Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette toute simple à faire à la maison.