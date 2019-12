Quotidien, deuxième partie du 17 décembre 2019 avec Christophe et Nora Hamzawi

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 décembre 2019. Paul Larrouturou fait le bilan des départs du gouvernement depuis l’élection d’Emmanuel Macron. En plateau, Yann Barthes reçoit le chanteur Christophe pour son nouvel album et Nora Hamzawi fait son bilan de l’année 2019. Jean-Paul Delevoye est le seizième membre du gouvernement à quitter ses fonctions depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017. Il est le septième à prendre la tangente après une mise en cause judiciaire. Christophe est une légende la chanson française. Depuis quarante ans, il fait danser les générations. Cet automne, il revient avec le deuxième volume de « Christophe Etc », un album de duos avec Julien Doré, Philippe Katerine, Laetitia Casta et bien d’autres. Christophe est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Nora Hamzawi revient dans Quotidien pour une chronique exceptionnelle. Pour l’occasion, elle fait le bilan de l’année 2019, avec son regard tout personnel. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des Billboard Women in Music, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle de championnat de fléchettes.

En savoir plus sur Yann Barthes