Quotidien, deuxième partie du 17 décembre 2021 avec François-Régis Gaudry et La Femme

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 17 décembre : dans le 20h15 Express, Julien Bellver prend des nouvelles de la situation en Afghanistan avec notre journaliste sur place, Wilson Fache. En plateau, Yann Barthès reçoit le critique culinaire François-Régis Gaudry et les chanteurs de La Femme. Enfin, on termine l’année avec notre Mondaine Clémence Majani à la rencontre de la nouvelle Miss France 2022 et Jenna Castetbon nous résume l’actualité de la semaine en silence.