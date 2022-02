Quotidien, deuxième partie du 17 février 2022 avec Andre-Hubert Roussel et Aliocha Reinert

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 17 février : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve Éric Ciotti en réunion publique. Depuis sa défaite au Congrès de la droite, il a réussi à imposer sa ligne dure proche de l’extrême droite dans les discours de Valérie Pécresse. Il revient ensuite sur l’affreuse semaine de Christiane Taubira, à la fois enlisée à 3% dans les sondages et lâchée par son propre parti. Enfin, Paul Gasnier et Valentine Watrin retrouvent Manuel Valls au Salon du livre politique à l’Assemblée nationale. En plateau, Yann Barthès reçoit le PDG d’ArianeGroup, André-Hubert Roussel, puis le jeune acteur Aliocha Reinert pour son rôle époustouflant dans « Petite nature ». Pour terminer l’émission, Willy Papa dresse le portrait d’Anna Sorokin dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des Influenceurs et Étienne Carbonnier nous emmène chez les petits champions Ninjas.