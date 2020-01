Quotidien, deuxième partie du 17 janvier 2020 avec Golshifteh Farahani et Suzane

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 janvier 2020. On parle de la manifestation anti-PMA prévue ce samedi avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice Golshifteh Farahani pour « Un divan à Tunis » et la chanteuse Suzane. Les opposants à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes seront de nouveau dans la rue ce dimanche 19 janvier. Mais ils ne seront pas les seuls : des manifestants pro-PMA ont décidé de réagir, avec une symbolique toute simple mais efficace. Actrice connue et reconnue, parmi les plus douées de sa génération, Golshifteh Farahani a joué avec les plus grands. Née en Iran avant de devenir aussi française, l’actrice est restée très proche de son pays et de ses origines. Elle revient à l’écran cette année avec « Un divan à Tunis », l’histoire d’une psychologue qui retourne dans son pays d’origine. Golshifteh Farahani est sur le plateau de Quotidien. C’est la révélation de ce début d’année : elle chante, elle danse, elle s’engage et elle est déjà nominée pour une Victoire de la musique. Suzane sort son premier album, « Toï Toï » et elle est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage et Clémence Majani s’invite dans les soirées chics de Paris. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

