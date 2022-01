Quotidien, deuxième partie du 17 janvier 2022 avec Thomas Pesquet

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 17 janvier : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe l’annonce de candidature de Christiane Taubira. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est intéressé à l’équipe de campagne qui entoure désormais l’ancienne Garde des Sceaux. Paul Gasnier revient ensuite sur le grand meeting « immersif et olfactif » de Jean-Luc Mélenchon et Sophie Gousset, depuis les États-Unis, décrypte le retour politique de Donald Trump. En plateau, Yann Barthès reçoit l’astronaute Thomas Pesquet, pour la première fois à la télévision depuis son retour sur la Terre ferme après six mois passés en mission dans l’espace. Enfin, Willy Papa rend hommage à Lucienne Moreau, chroniqueuse régulière du Petit Journal, disparue ce week-end. Pour finir l’émission, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini déclare son amour à Thomas Pesquet et Étienne Carbonnier nous emmène au Paris Dog Show dans son Transpi.