Quotidien, deuxième partie du 17 juin 2019 avec Grands Corps Malade, Mehdi Idir, Lisa Martinez, Eva Kouache et Emeleine Saint-Georges

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 juin. On parle des pro-Trump à la frontière avec le Mexique avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit Grand Corps Malade et Mehdi Idir pour leur film « La vie scolaire » ainsi que trois footballeuses de l’équipe de France espoir. Mardi 18 juin, Donald Trump doit annoncer qu’il est candidat à un second mandat à la Maison Blanche. Pour l’occasion, Baptiste des Monstiers s’est rendu dans l’État du Texas, dans la ville d’El Paso, à la frontière avec le Mexique. C’est là, entre autre, que Donald Trump avait promis la construction d’un mur gigantesque tout le long de la frontière pour empêcher les migrations du Mexique vers les États-Unis. Trois ans plus tard, pas de mur en vue. Pour certains Américains pro-Trump, il est donc temps d’agir par eux-mêmes. Après « Patients », Grand Corps Malade repasse derrière la caméra pour « La vie scolaire ». Avec le réalisateur Mehdi Idir, ils signent un film en immersion dans l’école de la République, celle de tous les jours, celle de la débrouille aussi, à travers l’itinéraire d’une jeune CPE (incarnée par Zita Hanrot) débarquée de son Ardèche pour un collège difficile de Seine-Saint-Denis. Grands Corps Malade et Mehdi Idir sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Elles n’ont pas 20 ans et elles sont déjà la relève des Bleues. Lisa Martinez, Eva Kouache et Emeline Saint-Georges sont parmi les meilleures footballeuses de l’équipe de France espoir de football. Elles nous racontent leur formation, leur quotidien, leurs pronostics pour les Bleues dans cette Coupe du monde et leurs espoirs pour l’avenir. Dans son Petit Q, Willy Papa nous explique pourquoi Keanu Reeves est l’homme le plus cool du monde, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on n’aurait pas compris sur les objets connectés.