Quotidien, deuxième partie du 17 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 juin 2020. Paul Larrouturou est à Orgeval où des émeutes ont eu lieu après une promotion sur les Playstation. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste Judith Duportail pour son enquête sur Instagram et sa tendance à mettre en avant les comptes publiant des photos de corps nus et le réalisateur Jean-Pascal Zadi pour son film « Tout simplement noir ». Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier retrouve les Foufous de l’Assemblée et Alison Wheeler répond à toutes vos questions.