Quotidien, deuxième partie du 17 juin 2021 avec Charles Pépin et Mathieu Madénian

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 juin : Sophie Dupont et Paul Larrouturou ont suivi Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, tous deux dans les Hauts-de-France ce jeudi. En plateau, Yann Barthès reçoit le romancier et philosophe Charles Pépin pour faire le point sur le retour à la « vie normale », puis l’humoriste et comédien Mathieu Madénian, qui peut enfin remonter sur scène avec son « Spectacle familial ». Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte le dernier clip de Megan Thee Stallion, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous apprend à faire du feu tout nu dans son Canap.