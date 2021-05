Quotidien, deuxième partie du 17 mai 2021 avec Julie de Bona, Kim Higelin et Fabienne Klein-Donati

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 mai : les Français font-ils vraiment trop peu d’enfants ? C’est le signal d’alarme lancé par François Bayrou ce week-end dans un rapport du Commissariat au Plan. Faut-il vraiment s’en inquiéter ? Paul Gasnier est allé poser la question à des spécialistes. En plateau, Yann Barthès reçoit la Procureure de la République en Seine-Saint-Denis, Fabienne Klein-Donati, à l’occasion de la publication de son livre « Poursuivre », récit de ses années de combat contre la criminalité et la délinquance dans le département le plus jeune et le plus pauvre de France. Yann Barthès reçoit ensuite Kim Higelin et Julie de Bona juste avant le lancement de la nouvelle série événement de TF1, « Plan B ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous explique comment Elon Musk a fait dégringoler le Bitcoin, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier décrypte le dernier épisode de Koh Lanta dans son Canap.