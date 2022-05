Quotidien, deuxième partie du 17 mai 2022 avec Etienne Ghys et Viktor Vincent

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 17 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le premier déplacement officiel de la nouvelle Première ministre, les attaques de Jean-Luc Mélenchon à son encontre et revient sur le témoignage du leader des Eagles of Death Metal au procès des attentats du 13 novembre 2015. En plateau, Yann Barthès reçoit le mathématicien Etienne Ghys et le mentaliste Viktor Vincent. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des préparatifs du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène suivre le marathon du vin dans le Bordelais.