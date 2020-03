Quotidien, deuxième partie du 17 mars 2020 avec Martin Fourcade, Louise Tourret, Nora Hamzawi et Djillali Anane

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 mars 2020. En période de confinement, on remanie un peu l’émission pour vous tenir au mieux informés de la situation de l’épidémie en France. On en profite aussi pour vous donner des conseils pour mieux vivre le confinement, avec de quoi occuper vos oreilles et vos papilles. Toute la semaine, Martin Weill prend des nouvelles du personnel soignant en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus. Ce mardi, il a pu échanger via Skype avec Samuel Thomas, docteur pour SOS Médecin en région parisienne. Il nous raconte son quotidien, l’inquiétude de ses patients, mais aussi de sa famille et donne ses conseils pour que nous tous puissions aider au mieux le personnel soignant. Louise Tourret est journaliste et spécialiste des questions d’éducation. Sur France Culture, elle anime le magazine de l’éducation « Être et savoir ». Depuis l’annonce du confinement, la journaliste est chez elle, avec ses enfants. Quotidien a pu la joindre par Skype pour échanger avec elle sur la situation et les solutions apportées aux parents qui doivent faire l’école à la maison. Cette semaine dans Quotidien, on essaie de vous donner le maximum d’informations sur l’épidémie de Coronavirus, mais aussi de vous donner de quoi vous occuper pendant le confinement. Ce mardi, on a la chance d’avoir – via Skype – une légende très récemment retraitée du biathlon français : Martin Fourcade. Le sportif nous parle de sa décision et il nous donne sa playlist spécial confinement à écouter en boucle. Pendant cette période où le personnel soignant est particulièrement mis à contribution, on prend chaque jour de leurs nouvelles. Djillali Anane est chef du service de réanimation de l’hôpital Raymond-Poincarré de Garches, à l’ouest de Paris. Il fait le point sur la situation de ce 17 mars 2020. Au tout début de l’épidémie de Coronavirus, Donald Trump avait largement dédramatisé la situation. Face à la propagation du virus en Europe et sur le continent américain, le chef d’Etat a changé de ton. Plus de fanfaronnades, plus de plaisanteries : lundi soir, Donald Trump est apparu grave, lisant sagement son texte et déconseillant aux Américains de se rendre dans les lieux publics. Sans interdiction précise, les Etats fixent chacun leurs propres règles. Il en va de même pour la primaire démocrate, qui se poursuit dans certains Etats et est reportée dans d’autres. On fait le point sur la situation avec Paul Gasnier. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Etienne Carbonnier a trouvé son chouchou dans la prochaine saison de l’Amour est dans le pré.