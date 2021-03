Quotidien, deuxième partie du 17 mars 2021 avec Eugénie Bastié et Stève Stievenart

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 mars 2021 : Paul Gasnier s’intéresse au rapatriement des djihadistes français. Le sujet, tabou en France, a été passé sous silence depuis le début de la crise sanitaire, mais aujourd’hui, 120 femmes et 300 enfants sont détenus en Syrie. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste et nouvelle figure des conservateurs Eugénie Bastié à l’occasion de la publication de son livre « La guerre des idées ». Il reçoit ensuite le nageur de l’extrême Stève Stievenart. Dans son Petit Q, Willy Papa analyse la guerre entre la rappeuse Cardi B et la chaîne Fox News, Laurent Macabiès revient au 1er jour du 1er confinement, le 17 mars 2020, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier a trouvé la mémé la plus street de l’histoire de la télé.