Quotidien, deuxième partie du 17 mars 2022 avec Inna Shevchenko, Alison Tassin et Simon Le Baron

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 17 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation en Ukraine au 22ème jour de l’invasion russe. Il donne ensuite la parole à Oleg Skripka, star du rock en Ukraine, resté à Kiev pour défendre son pays. Enfin, Paul Gasnier revient sur la conférence de presse d’Emmanuel Macron avec Sophie Dupont sur place. En plateau, on analyse la situation en Ukraine avec Inna Shevchenko, figure mondiale des Femen originaire de Kherson, première ville tombée aux mains des russes il y a trois semaines. Ensuite, Yann Barthès débriefe la conférence de presse d’Emmanuel Macron avec les journalistes Alison Tassin et Simon Le Baron. Enfin, Willy Papa s’intéresse à Ramzan Kadyrov dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco prend des nouvelles des influenceurs en temps de guerre et Étienne Carbonnier nous emmène voir les familles nombreuses de TF1 dans son Canap.