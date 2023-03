Quotidien, deuxième partie du 17 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 17 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le refus de la France d’envoyer ses meilleurs chars à l’Ukraine et la colère du ministre de la Santé François Braun contre les médecins intérimaires. David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow sont sur le plateau de Quotidien à l’occasion de leur soirée exceptionnelle sur TF1. Maïa Mazaurette s’intéresse à une étude menée sur la taille des pénis, au documentaire Netflix sur les dessous du géant de la pornographie Pornhub et elle répond aux questions du Palmashow. Anne Depétrini nous conseille d’en finir avec l’injonction au summer body. Enfin, on résume l’actualité de la semaine en silence.