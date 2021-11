Quotidien, deuxième partie du 17 novembre 2021 avec Caroline Fourest et Diego Alary

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 17 novembre 2021 : dans le 20h15 de Paul Gasnier, on revient sur l’élection du nouveau patron des maires de France avec Valentine Watrin, on suit l’ancien président brésilien Lula en visite à Paris et Azzeddine Ahmed-Chaouch fait le point sur les auditions de Bernard Cazeneuve et François Molins au procès des attentats de Paris. En plateau, on décrypte l’actualité avec l’intellectuelle Caroline Fourest et on parle (bonne) cuisine avec le chef Diego Alary. Dans son Petit Q, Willy Papa nous offre la suite de l’interview loufoque de Kanye West, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler présente son quickie de la semaine et Etienne Carbonnier débriefe les retrouvailles des Bleus à Clairefontaine avant le match France-Finlande.