Quotidien, deuxième partie du 17 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 octobre. Baptiste des Monstiers fait le point sur les négociations autour du Brexit et Paul Larrouturou est en duplex depuis Bruxelles pour suivre le sommet européen. En plateau, Yann Barthes reçoit la sociologue Marie Bergström pour parler amour numérique et Frédéric Lopez, passé maître en l’art de la méditation. Après des mois de négociations, deux Premier ministres et un nombre incalculables de report, l’Europe a finalement trouvé un accord pour permettre au Royaume-Uni de consommer leur Brexit. Mais la partie n’est pas encore gagnée : le parlement britannique doit ratifier ce nouvel accord et ce n’est pas gagné. Principal point de blocage : l’avenir de l’Irlande qui craint de revoir une frontière se dresser entre sa République et son Nord britannique. Paul Larrouturou a suivi le président Emmanuel Macron à Bruxelles. Il en a profité pour parler avec lui du port du voile, qui divise au sein même de sa majorité. Bertrand Perier est avocat au Conseil d’État et la Cour de Cassation. Il enseigne également l’art oratoire à Sciences Po ou à HEC. Il publie « Sur le bout de la langue », un livre sur le plaisir de trouver le mot juste au juste moment. Bertrand Perier est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Pendant quatorze ans, il a emmené les célébrités à l’autre bout du monde dans « Rendez-vous en Terre inconnue ». Désormais, Frédéric Lopez est devenu l’un des ambassadeurs des bienfaits de la méditation. Pour soi, pour les autres, pour tout le monde. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’émission The View, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier fait un point coupe du monde de rugby.

En savoir plus sur Yann Barthes