Quotidien, deuxième partie du 17 octobre 2022 avec Jamel Debbouze

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 17 octobre 2022 : tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Jamel Debbouze à l’occasion de la sortie de son nouveau film, « Un nouveau jouet ». Avec lui, on parle cinéma, comédie, société, crise sociale et avenir. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène suivre la promo de Jamel Debbouze, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’essentiel de l’actu en 4 minutes douche comprise et Étienne Carbonnier nous rouvre les portes de la Star Academy dans son Canap.