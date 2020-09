Quotidien, deuxième partie du 17 septembre 2020

Mika ou Yann Barthes En savoir plus sur

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 17 septembre : Azzeddine Ahmed-Chaouch nous présente le nouveau visage des chasseurs, Johanna Clermont. En plateau, Yann Barthès reçoit le président de la CFDT, Laurent Berger, ainsi que Mika pour son concert en soutien à Beyrouth. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de celle qui pourrait bien être la future vice-présidente des États-Unis, Kamala Harrris tandis que Laurent Macabiès apprend une nouvelle choc sur Didier Raoult dans son Morning Glory. Et pour finir en beauté, Étienne Carbonnier passe son Canap entre Affaire conclue et Des chiffres et des lettres.