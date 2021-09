Quotidien, deuxième partie du 17 septembre 2021 avec Bilal Hassani, Mélanie Laurent, Victoria Mas et Juliette Armanet

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 17 septembre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier dresse le portrait de Svetlana Tikhanovskaïa, la principale opposante au dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. En plateau, Yann Barthès reçoit Mélanie Laurent et Victoria Mas à l’occasion de la sortie du film « Le Bal des folles ». Il reçoit ensuite, en live et en interview, la chanteuse Juliette Armanet pour présenter son nouveau single « Le dernier jour du disco ». Enfin, on reçoit la grande surprise de la nouvelle saison de Danse avec les Stars : Bilal Hassani. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon débriefe l’actualité de la semaine, en silence et Juan Arbelaez nous présente une nouvelle recette de saison.