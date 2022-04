Quotidien, deuxième partie du 18 avril 2022 avec Michèle Laroque, Pierre Palmade et Cécile Alduy

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 18 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le meeting d’Emmanuel Macron à Marseille et Azzeddine Ahmed-Chaouch interroge le président sortant. En plateau, on analyse les mots et le vocabulaire des candidats à l’élection présidentielle avec la professeure de littérature Cécile Alduy. Yann Barthès accueille ensuite l’un des duos les plus cultes de la scène française : Michèle Laroque et Pierre Palmade. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le come-back de Meghan Markle et du prince Harry en Angleterre, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier prend des nouvelles des Familles nombreuses de TF1 dans son Canap.