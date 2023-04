Quotidien, deuxième partie du 18 avril 2023 avec Victoria Bedos et Brune Moulin

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 18 avril 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le concert de casseroles en boycott à l’allocution d’Emmanuel Macron, sur la rencontre entre le président et les syndicats de patron et sur les futurs déplacements présidentiels. En plateau, Yann Barthès reçoit Victoria Bedos et Brune Moulin à l’occasion du film « La plus belle pour aller danser ».