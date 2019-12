Quotidien, deuxième partie du 18 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 décembre. On parle de la mobilisation des lycéens contre la réforme des retraites avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit Léa Salamé, Apolline de Malherbe, Elizabeth Martichoux et Anne-Claire Coudray pour faire le bilan de leur année 2019 et la ventriloque Le Cas Pucine, grande gagnante de la France a un incroyable talent. Cheminots, étudiants, enseignants, infirmiers, médecins, … sont mobilisés contre la réforme des retraites. Depuis le début du mouvement, ils sont épaulés par les lycéens qui multiplient les blocages de leur lycée. Paul Larrouturou est allé à leur rencontre. Toute l’année, elles ont suivi l’actualité pour France Inter, LCI, BFMTV ou TF1. Qu’ont-elles retenu de 2019 ? Quels ont été, selon elles, les événements marquants de l’année ? Léa Salamé, Apolline de Malherbe, Elizabeth Martichoux et Anne-Claire Coudray font leur bilan 2019 sur le plateau de Quotidien. Elle a enchanté le jury et le public de la France a un incroyable talent de sa toute première prestation jusqu’à la finale, qu’elle a remporté haut la main. La ventriloque Le Cas Pucine est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente un nouveau candidat à l’investiture démocrate aux Etats-Unis, Andrew Yang. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène à l’avant-première du dernier Star Wars dans son Transpi et Alison Wheeler fête dignement la fin de l’année.

