Quotidien, deuxième partie du 18 février 2022 avec Flavie Flament et Terrenoire

Dans la deuxième partie de Quotidien Week-end de ce vendredi 18 février, Paul Gasnier revient sur la hausse des prix du chauffage et des répercussions sur les habitants de Saint Florentin, dans l’Yonne. Nos invités, Flavie Flament pour son come-back à la télévision et le grand retour de l’émission « Stars à domicile » sur TF1. Le duo Terrenoire est en interview après leur succès aux Victoires de la Musique, et en live pour nous interpréter « L’infini ». Comme chaque semaine, Jenna Castetbon résume ces sept derniers jours en silence, en passant par la France, la Russie et la Chine. Marc Beaugé est de retour pour nous parler des styles vestimentaires de la campagne et comme d’habitude, les candidats n’ont qu’un vêtement à la bouche. Il nous parle du Super Bowl, des révélations du mannequin norvégien Karolyne Bjornelykke, sans oublier son idée shopping qu’on ne manquera pas de ne pas acheter. Comme le veut la tradition, les invités nous partagent leur playlist avec Enrico Macias et George Michael au programme dans leurs oreilles. Pour terminer, Clémence Majani s’est invitée à la soirée donnée par Bernard Henri-Lévy pour sa revue « La règle du jeu » et, comme souvent, les politiques étaient au rendez-vous.