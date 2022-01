Quotidien, deuxième partie du 18 janvier 2022 avec Alain Mabanckou et Aurélia Perreau

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 18 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la polémique Jean-Michel Blanquer avec les députés, Valentine Watrin revient sur l’élection au Parlement européen de Roberta Metsola et Azzeddine Ahmed-Chaouch débriefe le procès Twitter. En plateau, Yann Barthès reçoit le virologue Bruno Lina pour faire le point sur l’épidémie de Covid, puis les réalisateurs Alain Mabanckou et Aurélia Perreau pour leur film « Noirs de France ». Enfin, Willy Papa revient sur les dernières révélations sur le prince Andrew dans son Petit Q, Pablo Mira fait sa Réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe Secrets d’Histoire dans son Canap.