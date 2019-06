Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 juin. On parle du dernier concert de Mylène Farmer avec Willy Papa dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques – et la grosse colère de Gilles Le Gendre – dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous raconte le match France-Nigeria dans un bar à Paris et Alison Wheeler enquête sur le baccalauréat de demain.