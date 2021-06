Quotidien, deuxième partie du 18 juin 2021 avec Anne Sinclair, Neïla Latrous et Hoshi

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 juin : Paul Gasnier revient sur l’engagement des footballeurs. De plus en plus, ils cassent les codes pour défendre leurs convictions, qu’elles soient écologiques, politiques ou sociales. En plateau, Yann Barthès reçoit Anne Sinclair à l’occasion de la publication de ses mémoires, « Passé composé ». Il discute ensuite de la droitisation de la société française avec la journaliste de France Info Neïla Latrous, puis il parle musique avec la chanteuse Hoshi à l’occasion de la sortie de son album « Étoile flippante ». Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, sans bruit, Juan Arbelaez nous propose une nouvelle recette et la Mondaine Clémence Majani s’invite chez le chef étoilé Mory Sacko.