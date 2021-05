Quotidien, deuxième partie du 18 mai 2021 avec Marghe et Stanislas Niox-Chateau

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 mai 2021 : la France Insoumise ne participera pas à la manifestation des policiers mercredi. Sophie Dupont s’est rendue à l’Assemblée pour comprendre pourquoi. En plateau, Yann Barthès reçoit le PDG et co-fondateur de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau puis la gagnante de The Voice 2021, Marghe. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des MTV Movie & TV Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène au championnat de France de sauvetage en mer.