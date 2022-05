Quotidien, deuxième partie du 18 mai 2022 avec Alain Frachon, Baz Luhrmann et Catherine Martin

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 18 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au parachutage de Manuel Valls pour les législatives, à la candidate qui embarrasse le Rassemblement national et à la visite de Joe Biden à Buffalo, trois jours après la tuerie raciste qui a coûté la vie à 10 personnes. En plateau, Yann Barthès décrypte la géopolitique de notre monde avec l’un des éditorialistes les plus réputés et les plus écoutés de France : Alain Frachon. Il reçoit ensuite Baz Luhrmann et Catherine Martin, à l’origine de « Elvis », un biopic très attendu sur Elvis Presley. Dans son Petit Q, Willy Papa continue de nous débriefer le procès Amber Heard vs Johnny Depp, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier passe sa soirée devant 90’ Enquêtes dans son Canap.